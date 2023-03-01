Переселение порядка 47 тысяч москвичей планируется начать в 2023 году
Переселение порядка 47 тысяч жителей Москвы планируется начать в 2023 году, также в планах передать для новоселов свыше 60 домов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в ходе встречи с журналистами «На 7 этаже».
Он отметил, что к концу 2025 года по программе реновации в новые квартиры будет переселено более четверти миллиона жителей столицы. По словам Загрутдинова, на сегодняшний день формируется большой задел для возведения будущих домов.
Так, Рафик Загрутдинов подчеркнул, что в работе находятся 7 миллионов «квадратов» недвижимости. Он рассказал, что более 160 объектов мощностью 2,6 миллиона «квадратов» находятся в стройке, а в проектировании – свыше 200 объектов мощностью 4,4 миллиона квадратных метров.
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