Отделка фасадов здания учебного корпуса на улице Правды готова на 63%

Отделка фасадов здания учебного корпуса на улице Правды подходит к концу, работы выполнены на 63%. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, ведется монтаж инженерных сетей. Ввести здание в эксплуатацию планируется уже в этом году.

Так, учебный корпус имеет три этажа и рассчитан на 400 мест: 200 школьных и 200 дошкольных. Новое здание будет располагаться в Беговом районе на улице Правды, владение 1а. Застройщиком выступил АНО «РСИ».

В школьном блоке будут размещены, в частности, кабинеты учителя логопеда и педагога-психолога, пищеблок полного производственного цикла, медблок, восемь учебных кабинетов и игровая продленного дня с возможностью организовать спальные места для первого класса. Кроме административного и учебного блоков также предусмотрены библиотека с читательской зоной, медиатека с учительским сектором и спортзал, который можно трансформировать в актовый зал.

При этом в дошкольном отделении запроектировано восемь групповых ячеек – помещений с раздвижной трансформируемой перегородкой. Каждая из них включает спальню, буфет, игровую, кабинеты логопеда и педагога-психолога. Помимо этого, в дошкольном отделении будет размещен музыкальный и спортивный залы, а также помещения для кружков.

