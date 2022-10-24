«Остров» от Донстрой вышел в лидеры по продажам в Москве

Компания Дострой реализовала 3 302 квартиры в проекте «Остров» с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года, что составляет 59% от выведенного объема предложения (5 594 квартиры). Доля «Острова» в общем объеме продаж района Хорошево-Мневники (5 635 лотов) достигает 60%.

Жилой комплекс «Остров» возглавил и топ самых продаваемых проектов во всех ценовых сегментах в границах старой Москвы по количеству квадратных метров. За девять месяцев текущего года компания Донстрой реализовала здесь 1 086 квартир площадью почти 79 тыс. кв. м.

Темпы продаж «Острова» — одни из самых высоких на рынке в целом. Так, в 2021 году жилой комплекс стал вторым по продажам в бизнес-классе. Среднегодовая доходность жилой недвижимости проекта составила около 20%. Сегодня на продажу выставлены 910 квартир с разнообразными планировками с минимальной ценой 17,5 млн рублей.

«Остров» от Донстрой займет территорию в 40,4 га в Мневниковской пойме. В десяти кварталах будет построено около 1,5 млн кв. м недвижимости — 8 840 квартир. Сейчас одновременно возводятся шесть кварталов на 35 корпусов, что составляет 57% запланированного объема застройки.

Девелопер внедряет в проекте «зелёные» стандарты и инновационные технологии. «Остров» проектируется в соответствии с требованиями международного экологического стандарта LEED. В рамках планирования городской среды прокладываются разновозрастные маршруты: детский — в концепции Urban 95, рекреационный с точками отдыха — для людей «серебряного возраста», вело- и беговые дорожки для спортсменов.

Проект предусматривает создание уникальных возможностей для развития транспорта: безбарьерную среду для беспилотного транспорта, инфраструктуру для его экологичных видов. Кроме того, реализуется концепция «цифрового жилого комплекса». Резидентам «Острова» будет доступен высокоскоростной интернет 5G до 10 Гбит/с и различные сервисы.

