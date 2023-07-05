Ограниченное предложение: квартиры с эркерами - редкость в премиум-сегменте

На столичном рынке недвижимости квартиры с эркерами традиционно пользуются устойчивым спросом, но их предложение ограничено. Среди домов премиум-класса они представлены только в 7 из 35 строящихся в Москве. Эркеры, выступая за общую плоскость здания, придают дополнительный рельеф фасадам.

«Эркеры позволяют сделать пространство уникальным, создав в квартирах обособленные места отдыха с панорамными видами», — заявил директор по продажам Sminex-Интеко Иван Обухов.

В доме «Достижение» в стиле ар-деко, который компания возводит в районе Останкино, представлено 115 вариантов продуманных планировочных решений, включая квартиры с эркером. Они расположены в крайних подъездах дома.

На его территории создан ландшафтный двор-долина площадью 1,7 гектара с протяжённой прогулочной зоной и самой большой в премиальном сегменте детской инфраструктурой. Для спокойного отдыха обустроены тихая зона с беседками и шезлонгами, уютный пруд, зона для барбекю и общественная гостиная с открытой террасой. Для активного отдыха и занятий спортом есть собственный фитнес-зал. Кроме того, во дворе-парке обустроена многофункциональная спортивная площадка с воркаут-зоной.

