«Очень болезненно»: Застройщиков огорчило сохранение ключевой ставки ЦБ

По его словам, при покупке недвижимости стоит отдавать предпочтение жилым комплексам, которые были возведены до введения санкций.

«Стоит ли покупать недвижимость в столице в текущих обстоятельствах? Недвижимость в Москве стоит покупать всегда, но всегда это вопрос цены, локации и продукта. Чем хуже дела у профессиональных участников рынка, тем более они сговорчивы по цене. Тем более стоит задуматься о приобретении квартиры или апартамента в комплексе, который начал строиться до введения режима тотальных санкций, так как процесс перехода на «дружественные» материалы и оборудование с качеством ранее привычных «недружественных» займет еще несколько лет, а ставить на себе эксперименты - не самая блестящая идея», - заключил эксперт.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор пока не фиксирует возникновение «пузыря» на рынке ипотеки, однако признаёт рост рисков, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

