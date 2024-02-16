«Очень болезненно»: Застройщиков огорчило сохранение ключевой ставки ЦБ
В строительной отрасли ожидали снижения ключевой ставки, ведь ипотека без субсидии находится сейчас в коме, рассказал НСН застройщик.
Строительный бизнес и рынок недвижимости продолжат страдать после сохранения ключевой ставки, заявили НСН представители отрасли.
Банк России на первом заседании в 2024 году сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Таким образом, Центробанк не стал повышать ее впервые с июня 2023 года.
«Строительный бизнес и рынок недвижимости в целом очень ждал этого заседания в надежде, что ставка будет понижена. Сохранение ставки на прежнем высоком уровне болезненно скажется на рынке. Дело даже не в стоимости проектного финансирования: доходность застройщиков в городах-миллионниках позволяет им со скрипом существовать при такой ставке. А вот несубсидированная ипотека при текущей ставке находится в коматозном состоянии, а без ипотеки карточный домик российского девелопмента долго не устоит», - сказал НСН управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Олег Дедков.
По его словам, при покупке недвижимости стоит отдавать предпочтение жилым комплексам, которые были возведены до введения санкций.
«Стоит ли покупать недвижимость в столице в текущих обстоятельствах? Недвижимость в Москве стоит покупать всегда, но всегда это вопрос цены, локации и продукта. Чем хуже дела у профессиональных участников рынка, тем более они сговорчивы по цене. Тем более стоит задуматься о приобретении квартиры или апартамента в комплексе, который начал строиться до введения режима тотальных санкций, так как процесс перехода на «дружественные» материалы и оборудование с качеством ранее привычных «недружественных» займет еще несколько лет, а ставить на себе эксперименты - не самая блестящая идея», - заключил эксперт.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор пока не фиксирует возникновение «пузыря» на рынке ипотеки, однако признаёт рост рисков, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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