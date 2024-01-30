Объемы вводимого в Красноярском крае жилья выросли на 17% в 2023 году
Красноярский край в прошлом году ввел свыше 1,6 млн «квадратов» жилья, что на 17% выше показателей 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в регионе набран хороший темп работ. По словам Хуснуллина, регион также выполнил план федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по укладке дорожного полотна в 2,8 млн квадратных метров.
Ранее сообщалось, что ввод жилья в Новосибирске увеличился почти на 29% в 2023 году по сравнению с 2022 годом и составил 1,6 млн «квадратов». Согласно данным, по сравнению с 2022 годом количество введенных квадратных метров увеличилось более чем на 377 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Объемы вводимого в Красноярском крае жилья выросли на 17% в 2023 году
- В Саратовской области в ДТП погибли три человека
- Глава Минобороны Финляндии призвал запретить двойное гражданство для россиян
- СМИ: В Таиланде ограбили спавшего в номере россиянина
- Ирина Свиридова не смогла собрать подписи для регистрации на выборах президента РФ
- Союз туриндустрии заявил об упрощении получения шенгенских виз россиянами
- Актера Пола Андерсона из «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков
- Вспышку в небе над Подольском объяснили коротким замыканием
- В Госдуме призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube
- Курский губернатор призвал жителей установить приложение МЧС из-за обстрелов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru