Объемы вводимого в Красноярском крае жилья выросли на 17% в 2023 году

Он отметил, что в регионе набран хороший темп работ. По словам Хуснуллина, регион также выполнил план федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по укладке дорожного полотна в 2,8 млн квадратных метров.

Ранее сообщалось, что ввод жилья в Новосибирске увеличился почти на 29% в 2023 году по сравнению с 2022 годом и составил 1,6 млн «квадратов». Согласно данным, по сравнению с 2022 годом количество введенных квадратных метров увеличилось более чем на 377 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

