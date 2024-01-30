Объемы вводимого в Красноярском крае жилья выросли на 17% в 2023 году

Красноярский край в прошлом году ввел свыше 1,6 млн «квадратов» жилья, что на 17% выше показателей 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в регионе набран хороший темп работ. По словам Хуснуллина, регион также выполнил план федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по укладке дорожного полотна в 2,8 млн квадратных метров.

Ранее сообщалось, что ввод жилья в Новосибирске увеличился почти на 29% в 2023 году по сравнению с 2022 годом и составил 1,6 млн «квадратов». Согласно данным, по сравнению с 2022 годом количество введенных квадратных метров увеличилось более чем на 377 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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