Новый жилой комплекс по программе реновации появится в СЗАО в 2024 году

Жилой комплекс в рамках программы реновации появится в 2024 году на улице Героев Панфиловцев (Северное Тушино, СЗАО). Он будет состоять из четырех корпусов и 12 подъездов. Сейчас на объекте возводятся монолитные конструкции, выполняются монтаж внутренних стен, остекление и монтаж фасадов и черновая отделка. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Корпуса оборудованы подземным паркингом, спуститься на который можно будет на лифте. На фасадах появятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами. Корпуса сформируют «закрытый» двор без машин.

Из 719 квартир тринадцать оборудуют для маломобильных москвичей — расширят коридоры и дверные проемы и установят специальную сантехнику. Во всех квартирах выполнят отделку, отвечающую столичным стандартам реновации.

На нежилых первых этажах будут находиться вестибюль жилой части, лифтовый холл, комната для инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Грузопассажирские лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации. Новые дома оборудуют системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят на уровне поверхности земли для удобства жильцов с маленькими детьми и маломобильных москвичей, а плитка с шероховатой поверхностью защитит от скольжения.

Кроме того, строители благоустроят прилегающую территорию.

