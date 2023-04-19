Новый пешеходный мост построят в центре Москвы
Новый пешеходный мост возведут в центре Москвы. Он соединит стрелку «Золотого острова» и Крымскую набережную. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, строительство моста через водоотводный канал Москвы-реки запланировано адресной инвестиционной программой. Он соединит пешеходные маршруты, проходящие по Крымской и Якиманской набережным и западную стрелку острова в районе бывшей фабрики «Красный Октябрь».
«После ввода сооружения в эксплуатацию оно станет частью единого туристического маршрута от Воробьевых гор к Балчугу и "ГЭС-2"», – отметил глава департамента.
Он также рассказал, что перед строителями стоит задача встроить будущий мост в существующее укрепление берега.
Загрутдинов также добавил, что согласно проекту, новый мост будет иметь переменную ширину от семи до девяти метров с отдельными зонами для пешеходов и велосипедистов.
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