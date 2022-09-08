Новый корпус больницы №15 имени Филатова готов на 70 процентов
Строительство скоропомощного корпуса больницы №15 имени О.М. Филатова завершено на 70 процентов. На территории начались работы по благоустройству, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Монолит переходов от нового корпуса к старому выполнен наполовину. Продолжаются работы по отделке, внутренним инженерным системам и наружным инженерным сетям», - отметил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
На 15 тысячах квадратных метров нового корпуса разместят 6 разнопрофильных операционных, комфортные зоны для пребывания родственников пациентов, в том числе круглосуточно. Навигация будет устроена так, чтобы пациенты с различными степенями тяжести не пересекались.
В Департаменте строительства города Москвы уточнили, что клиника получит современное оборудование: антиограф, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, аппараты УЗИ, искусственного кровообращения.
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