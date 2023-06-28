Новый дом по программе реновации в Москве будет построен в Северном Тушине в 2024 году

В Москве в районе Северное Тушино началось строительство нового многоквартирного дома по программе реновации. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, дом будет возведен по адресу: улица Героев Панфиловцев, владение 39, корпус 2.

«В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», - уточнил глава департамента.

Из 243 квартир, предусмотренных планом строительства – пять обустроят для маломобильных граждан. В них предполагается увеличить дверные проемы и ширину коридоров, а также установить специальную сантехнику.

На фасаде установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

Первый этаж дома отдадут под размещение магазинов, офисов и технических помещений. Предполагается открытие там кафе, салона красоты, спортклуба, помещения для кружков и секции для детей.

Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Во дворе, помимо детской площадки с качелями и горками, установят новые тренажеры, турники и брусья для любителей физкультуры и здорового образа жизни.

