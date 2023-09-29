Новый дом по программе реновации построили на западе Москвы
Новый дом в рамках программы реновации построили по адресу: улица Петра Алексеева, дом 10 (Можайский район, ЗАО). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Фасады трехсекционного дома переменной этажности, построенного по индивидуальному проекту, облицованы керамогранитом. На них разместились короба для кондиционеров. Внешние стены жилых этажей отделали белой плиткой с акцентами темно-серого, светло-серого, коричневого и бежевого цветов. Нежилой первый этаж выполнен в теплых коричневых тонах и украшен витражами.
Во всех 134 квартирах новостройки (60 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 36 трехкомнатных) строители выполнили готовую улучшенную отделку, соответствующую столичным стандартам реновации.
На первом этаже разместятся объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. В жилой части разместились колясочная, кладовая для инвентаря и почтовые ящики. Современные грузопассажирские лифты оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.
Дом оборудован системой охраны входа в здание, видеонаблюдением, пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
Кроме того, строители озеленили и благоустроили придомовую территорию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru