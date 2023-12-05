Новый дом по программе реновации построили на севере Москвы

Строители возвели новый дом в рамках программы реновации на Линейном проезде (район Тимирязевский, САО). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новостройка находится в самом развитом с точки зрения транспортной доступности месте района. В шаговой доступности находятся платформы МЦК и МЦД-1 «Окружная», станции «Петровско-Разумовская» и «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии, а также железнодорожная платформа Ленинградского направления «Петровско-Разумовская». Для автовладельцев предусмотрен удобный выезд на Дмитровское шоссе.

Во всех 258 квартирах двухсекционного монолитного здания выполнена готовая улучшенная отделка, полностью соответствующая столичным стандартам реновации.

На нежилых первых этажах находятся вестибюль жилой части, лифтовый холл, почтовые ящики, технические помещения и помещение для инвентаря. Грузопассажирские лифты оборудовали тактильными и визуальными средствами информации. Дом оборудован системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.

Кроме того, строители благоустроили и озеленили придомовую территорию.

