Новый детский сад на юге Москвы появится в 2023 году

Строительство здания детского сада на 6-ой Радиальной улице, влд. 7 (район Бирюлево Восточное, ЮАО) завершено на 95%. Строители полностью выполнили отделочные работы и заканчивают благоустройство территории. Ввод здания в эксплуатацию планируется уже в текущем году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новый детсад рассчитан на 140 юных москвичей. Его фасад отделан шероховатым керамогранитом светлого и темного тонов. Остекление здания соединяет два этажа.

Проектом предусмотрены групповая площадка для детей, площадки для подвижных игр и тихого отдыха, общая физкультурная площадка, площадка для линейки и общего построения, хозяйственная площадка и площадка для санок и колясок.

Для удобства посетителей детского сада главный вход выполнен на уровне земли и не имеет ступеней.

Всего, по словам Загрутдинова, в ЮАО городской бюджет финансирует строительство пяти образовательных учреждений. Помимо детсада, в районе Бирюлево Восточное строится школа на 825 мест, также детский сад на 125 мест появится в Чертанове Южном. Кроме того, в Чертанове Северном построят детский сад на 125 мест и учебный корпус на 300 мест.

