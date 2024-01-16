Новостройка по реновации появится в столичном районе Северное Бутово в этом году
В столичном районе Северное Бутово в этом году введут в эксплуатацию трехсекционный дом-книжку по реновации, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Новостройка Г-образной формы будет состоять из трех секций с отделкой из бежевого, черного и светло-коричневого керамогранита и визуально будет напоминать раскрытую книгу. В настоящее время идет возведение надземной части здания», - отметил глава столичного Депстроя.
По его словам, в новостройках разместится 210 квартир с готовой отделкой, что позволит новым хозяевам въехать в отремонтированную квартиру. Придомовую территорию облагородят и озеленят, а во дворе установят детские площадки. Для жителей также будет доступна подземная парковка на 84 автомобиля.
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