Новостройка по реновации появится в Косино-Ухтомском районе в 2025 году
В столичном районе Косино-Ухтомский в 2025 году возведут новостройку по программе реновации, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В районе Косино-Ухтомский по адресу: Оренбургская ул., з/у 26 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время на площадке идут работы подготовительного периода», - сказал руководитель столичного Депстроя.
Планируется, что на подземном уровне нового жилого дома разместится парковка для автомобилей жильцов, а на первом нежилом этаже будут лифты, почтовые ящики и технические помещения. Всего в новостройке будет 148 квартир, две из которых оборудуют для маломобильных жильцов.
Прилегающую к дому территорию озеленят и благоустроят. Во дворе сделают две детские площадки, а также зоны для отдыха и занятия спортом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru