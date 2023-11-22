Новостройка по реновации появится в Косино-Ухтомском районе в 2025 году

В столичном районе Косино-Ухтомский в 2025 году возведут новостройку по программе реновации, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В районе Косино-Ухтомский по адресу: Оренбургская ул., з/у 26 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время на площадке идут работы подготовительного периода», - сказал руководитель столичного Депстроя.

Планируется, что на подземном уровне нового жилого дома разместится парковка для автомобилей жильцов, а на первом нежилом этаже будут лифты, почтовые ящики и технические помещения. Всего в новостройке будет 148 квартир, две из которых оборудуют для маломобильных жильцов.

Прилегающую к дому территорию озеленят и благоустроят. Во дворе сделают две детские площадки, а также зоны для отдыха и занятия спортом.



