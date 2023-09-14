Новостройка по программе реновации появится в Хорошево-Мневниках в 2024 году

Новый дом в рамках программы реновации появится в районе Хорошево-Мневники (СЗАО) по адресу: улица Генерала Глаголева, з/у 92 в 2024 году. Сейчас на объекте ведется устройство котлована и монтаж монолитных конструкций фундаментной плиты здания. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Трехсекционный дом переменной этажности с подземным паркингом будет иметь Г-образную форму. Это позволит создать благоустроенный уютный двор. Фасады будут облицованы светло-серым и коричневым кирпичом. На них разместятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.

Во всех 275 квартирах (по 34 однокомнатных и трехкомнатных и 207 двухкомнатных) будет выполнена готовая улучшенная отделка, соответствующая столичным стандартам реновации.

На нежилых первых этажах будут находиться культурные, коммерческие и социальные объекты. В вестибюле жилой части проектом предусмотрены лифтовой холл, колясочная, помещение для инвентаря, почтовые ящики и технические помещения.

Современные лифты грузоподъемностью 1000 кг оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Для удобства жильцов вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла разместят в один уровень с поверхностью земли, а площадки у входной группы вымостят плиткой с шероховатой поверхностью.

Также строители озеленят и благоустроят прилегающую территорию.

