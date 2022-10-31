Новая взрослая поликлиника в районе Строгино готова на 66%

Новая взрослая поликлиника в Москве в районе Строгино готова на 66%, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас на объекте завершились работы по устройству кровли, стен и перегородок», - рассказал он.

По его словам, поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, также там разместится травматологический пункт.

Поликлинику возводят в соответствии с новым стандартом оснащения, посетители смогут воспользоваться комфортными зонами ожидания, системой навигации и современным оборудованием. На шестом этаже поликлиники оборудуют отделение платных услуг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в поликлиниках большинство москвичей почувствует себя в новых условиях: будут получать помощь в учреждениях с новым оборудованием и новыми медицинскими услугами.

