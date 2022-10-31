Новая взрослая поликлиника в районе Строгино готова на 66%
Новая взрослая поликлиника в Москве в районе Строгино готова на 66%, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Сейчас на объекте завершились работы по устройству кровли, стен и перегородок», - рассказал он.
По его словам, поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, также там разместится травматологический пункт.
Поликлинику возводят в соответствии с новым стандартом оснащения, посетители смогут воспользоваться комфортными зонами ожидания, системой навигации и современным оборудованием. На шестом этаже поликлиники оборудуют отделение платных услуг.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в поликлиниках большинство москвичей почувствует себя в новых условиях: будут получать помощь в учреждениях с новым оборудованием и новыми медицинскими услугами.
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