Новая школа в Некрасовке откроется до конца года
Новая средняя общеобразовательная школа в 17 квартале Некрасовки на юго-востоке российской столицы примет учеников до конца года. Сейчас там заканчиваются работы по благоустройству, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Трехэтажное здание школы рассчитано на 1150 учащихся. Оно разделено на две зоны – начальное отделение и основные классы. Они рассчитаны соответственно на 700 и 450 ребят.
Учащимся созданы условия для занятия физкультурой. Спортивное ядро на территории учебного заведения включает футбольное поле, баскетбольную, волейбольную и учебно-опытную площадки. Локации для занятий другими видами спортивной активности и для отдыха. В самом здании оборудованы ещё два спортивных зала и столько же актовых.
Сейчас в 17 квартале Некрасовки идёт работа по формированию крупного образовательного кластера, рассчитанного на 2075 учащихся разных возрастов. На данный момент возведены учебный корпус на 350 мест, два детских сада на 275 и 300 мест и вышеуказанная школа на 1150 мест.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пашинян: Армения потеряет государственность, если продолжит жить в среде конфронтации
- Госдума одобрила бесплатный перевод до 30 млн рублей в месяц между своими счетами
- Профессор МГУ пропал в лесу в Тверской области
- Латвийский и нидерландский филиалы «Дождя» признаны нежелательными в РФ
- Госдума запретила призывникам выезд из России с момента направления повестки
- Картаполов: призывники, которым в 2023 году исполнится 27 лет, не попадут под призыв
- В Госдуме увеличили штраф за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей
- Дума приняла закон о возрасте призыва на срочную службу с 18 до 30 лет
- Замдиректора автофирмы задержан в Москве по подозрению в убийстве коллеги
- Госдума одобрила штрафы до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru