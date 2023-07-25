Новая школа в Некрасовке откроется до конца года

Новая средняя общеобразовательная школа в 17 квартале Некрасовки на юго-востоке российской столицы примет учеников до конца года. Сейчас там заканчиваются работы по благоустройству, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Трехэтажное здание школы рассчитано на 1150 учащихся. Оно разделено на две зоны – начальное отделение и основные классы. Они рассчитаны соответственно на 700 и 450 ребят.

Учащимся созданы условия для занятия физкультурой. Спортивное ядро на территории учебного заведения включает футбольное поле, баскетбольную, волейбольную и учебно-опытную площадки. Локации для занятий другими видами спортивной активности и для отдыха. В самом здании оборудованы ещё два спортивных зала и столько же актовых.

Сейчас в 17 квартале Некрасовки идёт работа по формированию крупного образовательного кластера, рассчитанного на 2075 учащихся разных возрастов. На данный момент возведены учебный корпус на 350 мест, два детских сада на 275 и 300 мест и вышеуказанная школа на 1150 мест.

