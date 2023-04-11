Названы причины падения спроса на квартиры в сталинках

Многоквартирные дома 1930-50-х годов постройки теряют популярность. Об этом пишет газета «Аргументы и факты» со ссылкой на данные агентства Vysotsky Estate.

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Эксперты заявили, что покупателей отпугивает запах в подъездах старых домов и изношенные коммуникации. Не добавляет популярности сталинкам и малое количество парковочных мест во дворе, считают специалисты.

Сталинские дома проигрывают по популярности современному жилью комфорт-класса, констатировали в агентстве.

В беседе с «Радиоточкой НСН» вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев объяснил, почему не оправдался расчет властей на удержание айтишников с помощью льготной ипотеки.

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