Названы причины падения спроса на квартиры в сталинках

Эксперты заявили, что покупателей отпугивает запах в подъездах старых домов и изношенные коммуникации. Не добавляет популярности сталинкам и малое количество парковочных мест во дворе, считают специалисты.

Сталинские дома проигрывают по популярности современному жилью комфорт-класса, констатировали в агентстве.

В беседе с «Радиоточкой НСН» вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев объяснил, почему не оправдался расчет властей на удержание айтишников с помощью льготной ипотеки.

