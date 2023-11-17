На западе Москвы началось строительство трех жилых корпусов по реновации

В Москве в районе Фили-Давыдково началось возведение трех жилых корпусов по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, ввод в эксплуатацию зданий произойдет в 2025 году.

«В настоящее время идет монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована», - уточнил Загрутдинов.

Жилые корпуса разной этажности будут соединены между собой подземным паркингом.

Будет построено 1224 квартиры, при этом 9 из них оборудуют для маломобильных жильцов. В них будут расширены коридоры и дверные проемы, а также установлена специальная сантехника.

Первые этажи трех корпусов будут нежилыми. В них разместят подсобные и служебные помещения.

Три здания, построенные в форме буквы «П», сформируют закрытый двор, в котором оборудуют две спортплощадки, зону отдыха и детский игровой городок.

