На территории дома «Достижение» появится всесезонный двор-парк

На территории дома в Останкине будет создано всесезонное озеленение. Ландшафтный двор-парк площадью почти 1,7 гектара и прогулочный бульвар с фонтаном вдоль дома будут менять цвета в зависимости от времени года. Пространства дополнят парки района, в окружении которых находится дом в стиле ар-деко «Достижение».



Ландшафтный двор-парк, по словам девелопера Sminex-Интеко, продолжает традиции Останкинского района, известного своим природным разнообразием. В нем появится около 7000 деревьев и кустарников. Рябины, яблони, черёмухи, клёны и липы привезены из лучших европейских питомников. В озеленение будет вложено 86 млн рублей.



Композиция газонов, почвопокровных растений, многолетних цветников, кустарников и деревьев подобрана в соответствии с календарём цветения, благодаря чему осенью по парку прокатывается волна смены цветовой палитры: начинают преобладать насыщенные жёлтые, тёмные бурые и пламенеющие красные цвета.



По двору-парку предусмотрено пять пеших прогулочных маршрутов. Мощёные дорожки оснащены мягкой вечерней подсветкой. Есть также зона для барбекю, тихие пространства с беседками и шезлонгами и зона с прудом. Создана спортивная площадка, а также самая большая в премиальном сегменте детская инфраструктура и общественная гостиная с открытой террасой.



Внешняя часть благоустройства «Достижения» — прогулочный бульвар вдоль дома с собственным фонтаном, бьющим на высоту пяти метров. В «Достижении» 1214 квартир, от студий до пентхаусов.

