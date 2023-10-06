На территории дома «Достижение» появится всесезонный двор-парк
На территории дома в Останкине будет создано всесезонное озеленение. Ландшафтный двор-парк площадью почти 1,7 гектара и прогулочный бульвар с фонтаном вдоль дома будут менять цвета в зависимости от времени года. Пространства дополнят парки района, в окружении которых находится дом в стиле ар-деко «Достижение».
Ландшафтный двор-парк, по словам девелопера Sminex-Интеко, продолжает традиции Останкинского района, известного своим природным разнообразием. В нем появится около 7000 деревьев и кустарников. Рябины, яблони, черёмухи, клёны и липы привезены из лучших европейских питомников. В озеленение будет вложено 86 млн рублей.
Композиция газонов, почвопокровных растений, многолетних цветников, кустарников и деревьев подобрана в соответствии с календарём цветения, благодаря чему осенью по парку прокатывается волна смены цветовой палитры: начинают преобладать насыщенные жёлтые, тёмные бурые и пламенеющие красные цвета.
По двору-парку предусмотрено пять пеших прогулочных маршрутов. Мощёные дорожки оснащены мягкой вечерней подсветкой. Есть также зона для барбекю, тихие пространства с беседками и шезлонгами и зона с прудом. Создана спортивная площадка, а также самая большая в премиальном сегменте детская инфраструктура и общественная гостиная с открытой террасой.
Внешняя часть благоустройства «Достижения» — прогулочный бульвар вдоль дома с собственным фонтаном, бьющим на высоту пяти метров. В «Достижении» 1214 квартир, от студий до пентхаусов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 20 домов повреждены в Белгородской области после атаки ВСУ
- Вертолет Ка-29 уничтожил катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма
- Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси
- В Госдуму внесли законопроект о запрете на приближение к человеку
- Приложение банка «Ак Барс» удалили из Google Play
- Кабмин утвердил пошлину на экспорт топлива в 50 тысяч рублей за тонну
- Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище в Хомсе
- Скончался советский и российский певец Константин Лисовский
- Россиянок эвакуируют из зоны наводнений в Индии вертолетом
- ФАС оштрафовала «Почта банк» на 500 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru