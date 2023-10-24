На стройплощадке ЖК «Селигер Сити» прошла закладка капсулы времени
На строительной площадке четвертой очереди жилого комплекса «Селигер Сити» прошла торжественная закладка капсулы времени и заливки первого куба бетона. Сдача домов в эксплуатацию запланирована на 2026 год.
На мероприятии состоялась не только закладка капсулы и заливка первого куба бетона, но и лекция, посвященная эволюции экспериментальной архитектуры. Кроме того, архитекторы проекта презентовали участникам ивента концепцию нового квартала.
«Жилой комплекс «Селигер Сити» реализуется нашей компанией с 2016 года - это один из самых масштабных и амбициозных проектов в портфеле MR Group», - сказал управляющий партнер и директор по девелопменту MR Group Алексей Голованец.
По проекту благоустройства на территории жилого комплекса будут построены детские и спортивные площадки, аллея с арт-объектом и фонтаном.
Три жилых корпуса вмещают в себя 1071 квартиру. В проекте предусмотрены квартиры от одной до четырех комнат, они выполнены в двух вариантах - предчистовой отделкой MR Base или без отделки. Общая площадь четвертой очереди – 70 тысяч квадратных метров.
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