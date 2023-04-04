На реконструкцию Московского ипподрома потратят более 10 миллиардов рублей

Власти Москвы выделят около десяти миллиардов рублей на реконструкцию Центрального Московского ипподрома, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Под реставрацию попадут главное здание, беговые дорожки, инженерные системы и другие объекты, отметил Загрутдинов. Он добавил, что перед реставраторами поставлена задача сделать уникальный ипподром.

Для его реконструкции была создана совместная компания, в которую вошли правительство Москвы и АО «Росипподромы». Выделенные десять миллиардов рублей предусмотрены в бюджете города, однако окончательная стоимость работ будет определена по итогам разработки проектной документации, отметил Загрутдинов.

Центральный Московский ипподром является одним из самых больших сооружений подобного типа в стране. Он основан в 1834 году и считается первым в мире рысистым ипподромом. В комплексе также проводятся селекционно-племенные работы в коневодстве.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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