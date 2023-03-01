На городские торги выставлены 22 коммерческих помещения

Небольшие помещения под развитие бизнеса востребованы у столичных предпринимателей и инвесторов - в них открываются ремонтные мастерские, ателье, кофейни на вынос, небольшие магазины и пункты выдачи. Сейчас на городские торги выставлено 22 коммерческих объекта небольшого метража в девяти городских округах. Как отметил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, стоимость помещений площадью до 50-ти квадратных метров, как правило, ниже, а содержать их проще и дешевле. Заявочные кампании по объектам завершатся в период с 7 по 22 марта. Торги пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг» в период с 13 по 31 марта. Принять участие в них могут все желающие.

