Москва выставила на торги коммерческое помещение на севере столицы

Москва выставила на торги нежилое помещение свободного назначения, находящееся на Ленинградском шоссе (Левобережный район, САО). Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, лот площадью 88 «квадратов» расположен на первом этаже многоквартирного дома. Его свободное назначение открывает для бизнеса широкие возможности. Аукцион состоится 29 января 2024 года, в ходе него будет названа стоимость лота.

Поблизости находятся жилые дома, образовательные и медучреждения, а также остановки общественного транспорта. У помещения есть отдельный вход с улицы, его особенности позволяют разместить здесь офис, магазин и иные коммерческие объекты.

Аукцион состоится на онлайн-площадке «Росэлторг», заявки на участие принимаются до 18 января 2024 года. Для подачи заявки следует зарегистрироваться на площадке и обзавестись квалифицированной электронной подписью.

Более подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно получить на портале economy.mos.ru.

