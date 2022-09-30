Москва выставила на продажу 34 коммерческих помещения

Предприниматели смогут приобрести на столичных торгах 34 помещения под ведение и расширение бизнеса в десяти округах города, заявочные кампании по объектам завершатся в период с 3 по 14 октября. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, площадь лотов варьируется от 100 до 287 «квадратов». Такие объекты, указал он, могут быть использованы под офисы компаний, супермаркеты, заведения общепита и другие учреждения бытового и административного назначения.

Таким образом, в числе выставленных на торги помещений семь находятся на северо-востоке столицы, по шесть – в центре и на севере, пять – на востоке, по три – на юго-западе и северо-западе, по одному – на западе, юге, юго-востоке и в Троицке. Площадь помещений, выставленных в СВАО, составляет от 111 до 228 «квадратов». Лоты расположены в районах Марфино, Северный, Бабушкинский, Ярославский и Лосиноостровский.

Помещения в центре столицы пользуются спросом у владельцев бизнеса из-за отсутствия активной застройки и высокого трафика. В частности, в Пресненском районе ЦАО на торги выставлены лоты площадью 155 и 287 «квадратов». В САО же выставлены шесть помещений площадью от 116 до 179 квадратных метров. Все лоты находятся вблизи станций метро, МЦД или МЦК.

В свою очередь в ВАО можно приобрести три помещения площадью от 112 до 168 «квадратов» в Соколиной Горе и Богородском. Еще два лота площадью 118 и 229 квадратных метров предлагаются на первых этажах новостроек в Перове и Северном Измайлове. Подчеркивается, что особенностью подобных лотов является наличие панорамного остекления и выполненных черновых работ. Еще по одному лоту выставлено на торги в ТАО, ЮАО, ЗАО и ЮВАО площадью 100, 133, 163 и 254 «квадрата» соответственно.

