Москва выставила на аукцион семь участков под строительство частных домов

Москва выставила на торги семь земельных участков, на которых будет разрешено индивидуальное жилищное строительство, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Площадь выставленных на онлайн-аукционы участков варьируется от шести до 14 соток. Победители смогут построить на них частные дома максимальной площадью от 296 до 563 кв.м.», - сказал глава департамента, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Щербаков уточнил, что к участию в торгах, которые пройдут с 10 по 17 августа, приглашаются физические лица.

Участки, выставленные на аукцион, расположены в ВАО и Троицком административном округе Москвы. Это два участка в деревне Сатино-Русское, два - в деревне Ожигово и еще три в районе Косино-Ухтомский.

