Москва сдаст в аренду три участка в Зеленограде для возведения капитальных объектов

На торги выставлены три земельных участка в районе Крюково административного округа Зеленоград. Все лоты уже представлены на Инвестиционном портале города Москвы, аукционы по ним пройдут 22 марта. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Город регулярно выставляет на торги земельные участки, в том числе под строительство капитальных объектов. В 2021 году реализовано 40 участков для ведения коммерческой деятельности, при этом средний уровень конкуренции составил 5 участников на лот. В данный момент ведется заявочная кампания на право аренды с последующим возведением капитального объекта по трем лотам в Зеленограде общей площадью 1,4 гектара. Предприниматели смогут разместить на них строения для осуществления медицинской, культурно-досуговой, спортивной деятельности. Подать заявку на участие в аукционах можно до 18 марта», – рассказал Иван Щербаков.

Первый лот площадью 6,6 тысячи квадратных метров расположен на улице Малинская. Функциональное назначение объекта дает широкие возможности для осуществления коммерческой деятельности – на участке можно возвести административно-деловой центр площадью до 4,8 тысячи квадратных метров. Кроме того, вид разрешенного использования земель допускает и другие виды коммерческого и административного использования. Срок действия договора аренды земли – 4 года 10 месяцев, начальный размер арендной платы составляет 1,86 миллиона рублей в год.

Еще один лот расположен на улице Новокрюковская и предназначен для ведения медицинской деятельности и строительства поликлиники, медицинского центра, фельдшерского пункта и иных объектов здравоохранения. На земельном участке площадью 2,6 тысячи квадратных метров инвестор может построить капитальное здание общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров и высотой до 15 метров. Функциональное назначение лота также допускает возведение капитальных объектов культурно-досугового характера – музея, планетария, галереи, кинотеатра, библиотеки, объектов торговли и общественного питания. Начальный размер годовой арендной платы за участок составляет один миллион рублей. Срок действия договора аренды – 4 года 10 месяцев.

Третий участок площадью 5,1 тысячи квадратных метров находится на улице Александровка и предназначен под строительство капитального спортивного комплекса. Инвестор сможет открыть спортивный клуб, тренажерный зал, бассейн, а также организовать иные помещения для занятий спортом. Срок действия договора аренды составляет 5 лет 6 месяцев. Начальный размер годовой арендной платы – 254,6 тысячи рублей.

Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

