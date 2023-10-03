Многофункциональный комплекс для студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана будет готов в 2024 году

В 2024 году планируется построить пять объектов Центрального кластера и Квантум парк, а также закончить возведение Многофункционального комплекса для студентов.

«Многофункциональный комплекс разместится по адресу: Госпитальная набережная, 4, строение 1А. Он будет состоять из двух корпусов. Семиэтажный корпус площадью 17 тысяч «квадратов», который готов на 75%, будет находиться вдоль набережной реки Яузы. Высота второго здания, готового на 50%, составит 29 этажей, его площадь — свыше 43 тысяч квадратных метров. Здесь будут находиться коворкинги, столовая, центр информации, модульные зоны неформального общения, центр здоровья, залы самоподготовки, индивидуальных и групповых занятий, киберспортивный клуб и жилые блоки. В двух корпусах разместятся 620 жилых блоков, часть из них готова принять маломобильных студентов» сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что площадь каждого из блоков составляет порядка 45 «квадратов», высота потолков — 2,7 метра. Все они рассчитаны на проживание четверых человек и оборудованы отдельной кухней. В некоторых из них окна будут выходить на Лефортовский парк, студенты, проживающие на верхних этажах второго корпуса, смогут увидеть Центральный кластер и прочие объекты комплекса.

Строители также приведут в порядок близлежащую территорию — высадят деревья и уложат гранитную плитку.

На территории появится площадка с амфитеатром и сценой, где будут проходить творческие вечера, лекции, концерты и фестивали. Также здесь разместятся специальные пространства для «тихого» отдыха и пешеходный бульвар.

