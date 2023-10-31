Многоэтажный дом построят в Кузьминках в 2025 году

Началось строительство двухсекционной новостройки на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, строительство дома ведется по индивидуальному проекту с учетом всех особенностей окружающей застройки. Ввести новостройку в эксплуатацию планируется в 2025 году. Загрутдинов также отметил, что первые этажи будут нежилыми в соответствии со стандартами программы реновации. На первом этаже разместятся магазины, кафе и другие коммерческие помещения.

В новом многоэтажном доме расположатся 276 квартир с отделкой. Во дворе новостройки обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. Прилегающую к дому территорию озеленят, высадив более 50 деревьев и 320 кустарников.



