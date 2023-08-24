Левкин: Участники программы реновации получили через суперсервис более 800 тыс уведомлений
Участники программы реновации жилья получили через суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации» свыше 800 тысяч уведомлений. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Руководитель ведомства напомнил, что сервис запустили в 2020 году по поручению мэра Сергея Собянина.
Левкин назвал сервис удобной альтернативой личного посещения Центра информирования по переселению по программе реновации. Москвичам доступно шесть видов электронных услуг.
Переселенцы получают сопровождение на протяжении всего этапа. Участники программы могут записаться на осмотр квартиры, подписание договора, вызвать грузчиков, перечислил Левкин.
Глава департамента обратил внимание, что суперсервис помог сократить сроки переселения. По его словам, электронным помощником пользуются около 50% переселенцев.
«Мы это количество хотим довести до 100% через системную разъяснительную работу с жителями в Центрах информирования и единый контакт-центр Стройкомплекса, а также в ходе личных приемов граждан», - добавил Левкин.
С января 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 27 новых территорий для строительства домов по программе реновации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru