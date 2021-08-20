Квартира без хлопот. Назван застройщик, которому можно доверять

В последнее время россиянам полюбились квартиры с готовым ремонтом в новостройках, рассказал НСН директор по продажам жилой недвижимости АFI Development Федор Ушаков.

В Москве выросло число новостроек, созданных за счет средств дольщиков. Счастливыми обладателями собственного жилья с начала года стали примерно 1,5 тысячи жителей столицы, благодаря компании АFI Development. Об этом сообщил Телеграмм-каналу «Радиоточка НСН» Федор Ушаков. Он рассказал, что в последнее время среди новостроек спросом пользуются квартиры с отделкой. Ушаков считает, что популярность квартир, которые сдаются «под ключ», обоснована: это позволяет собственникам заселиться в жилье сразу и избавляет их от хлопот, связанных с ремонтом.

«Среди московских объектов фирмы жилые комплексы: «Сиреневый парк», «Резиденция архитекторов» и ЖК Silver. Еще один проект находится в Подмосковье: жилой комплекс «Одинбург», - отметил представитель компании.

По его словам, девелопер занимается не только строительством жилья для россиян, но также создает офисные, гостиничные, торгово-развлекательные комплексы и санатории, объекты благоустройства городской среды и многое другое.

