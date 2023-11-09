Квантум-парк МГТУ им. Н.Э. Баумана достроили почти на 40%
Квантум-парк на территории МГТУ имени Н.Э. Баумана готов почти на 40%, завершены монолитные работы, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Квантум-парк – особенно интересный по строительным характеристикам проект, в будущем предназначенный для научных исследований и открытий. Остекление фасадов выполнено на 30%, а до конца года мы планируем завершить устройство кровли», - отметил Загрутдинов.
По его словам, сейчас ведутся черновые отделочные работы, а также устройство внутренних и внешних инженерных систем. В лабораториях специалисты производят высокопрочную стяжку пола, так как на нем будет установлено массивное оборудование для проведения научных исследований.
Руководитель столичного Депстроя также отметил, что при создании проекта объекта специалисты учли тот факт, что тяжелое технологическое оборудование требует точных расчетов нагрузки, и чтобы снизить уровень вибрации были предусмотрены «плавающие» полы с виброопорами.
На сегодняшний день комплекс зданий МГТУ им. Н.Э. Баумана активно развивается по решению правительства России и правительства Москвы. Планируется, что на территории вуза появятся 14 новых корпусов и порядка 170 тысяч квадратных метров новых площадей.
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