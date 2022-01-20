Крупные международные компании возвращаются в центр Москвы

Один из крупнейших мировых игроков в трейдинге на рынке сырья занял в российской столице видовой 15 этаж в БЦ AFI2B, который был введен в эксплуатацию в октябре 2021 года. Информацию об этом подтвердили представители девелопера проекта, компании AFI Development. Стороны подписали договор о долгосрочной аренде эксклюзивного офисного лота с 8-метровыми потолками и собственной террасой с панорамным видом на площадь Белорусского вокзала и центр города.

По словам директора по коммерческой недвижимости AFI Development Сергея Баранова, высокая активность компаний-арендаторов в клубном бизнес-центре наблюдается со стороны крупных российских и международных корпораций, которых привлекает премиальная локация, инновационные технологии и исключительно эргономичные планировочные решения в здании, которое начинает активно функционировать в феврале 2022 г. после завершения переезда первых арендаторов.

Как отмечают специалисты по элитной недвижимости, крупные международные бренды продолжают поиск новых офисов и признают необходимость качественного рабочего пространства для привлечения и удержания талантов, а также для повышения своего имиджа на рынке, тем более, что в 2022 году спрос на офисную недвижимость продолжится.

В целом, как утверждают эксперты, современные качественные и крупные по площади офисы класса А в пределах ТТК – действительно редкий «статусный» продукт. AFI2B на сегодняшний день является единственным новым бизнес-центром высокого уровня, сертифицированным по стандартам BREEAM Excellent и WELL GOOD».

