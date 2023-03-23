Хуснуллин выразил обеспокоенность снижением темпов выдачи ипотеки

Вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал ситуацию в жилищном кредитовании, сообщает РИА Новости.

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Хуснуллин выразил обеспокоенность замедлением темпов выдачи ипотечных кредитов. Ситуацию могут обсудить с главой правительства и президентом, отметил вице-премьер.

По его словам, вопрос обсуждается с Центральным банком. Также в правительстве анализируют работу продленных льготных ипотечных программ, сказал Хуснуллин.

Московское управление Росреестра зафиксировало значительный спад продаж строящегося жилья. В январе-феврале 2023 года в столице зарегистрировали 11,1 тысячи договоров долевого участия - это на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ИпотекаМарат ХуснуллинСтроительство

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