Холдинг «Мосинжпроект» встречает юбилей новыми достижениями

Группа компаний «Мосинжпроект» в 2023 году отмечает 65 лет со дня основания, история инжинирингового холдинга неразрывно связана с современным градостроительным развитием Москвы. Это участник ключевых градостроительных программ столицы, он входит в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

«Мосинжпроект» начал работу в 1958 году как проектный институт, а сегодня стал одним из крупнейших отраслевых холдингов России, в портфеле которого сотни реализованных проектов.

В 2023 году при непосредственном участии «Мосинжпроекта» завершено строительство и полностью запущено движение на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В этом крупнейшем проекте мирового метростроения компания участвовала в качестве генерального подрядчика и генерального проектировщика.

С 2011 года при участии специалистов Группы компаний в столице построено и введено в эксплуатацию 70 новых станций и свыше 150 километров линий подземки, а также 11 электродепо. Работа «по развитию подземной Москвы» продолжается – продлеваются действующие и строятся новые радиальные ветки, отметили в «Мосинжпроекте». (убрали, «отметили в пресс-службе компании»)

Другим направлением деятельности «Мосинжпроекта» является дорожное строительство. Специалисты холдинга приняли активное участие в создании дорожной сети столицы – это свыше 6000 км автодорог, более 100 мостов и эстакад, 300 подземных и надземных пешеходных переходов. Сегодня Группа компаний занимается строительством ряда участков Московского скоростного диаметра и Южной рокады, создает объекты улично-дорожной сети в Новой Москве, на территориях крупных градостроительных проектов и транспортно-пересадочных узлов столицы.

Холдингом реализованы и уникальные гражданские объекты Москвы, в том числе реконструированная к мундиалю 2018 года Большая спортивная арена «Лужники», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, парк и концертный зал «Зарядье» и другие. Многие из них получили признание международного профессионального сообщества и были удостоены престижных премий.

Сейчас специалисты Группы компаний возводят в Москве комплекс зданий Национального космического центра, а также храм Успения Пресвятой Богородицы. В Магнитогорске продолжается работа над проектом многофункционального общественного пространства «Притяжение» с парковой зоной, спортивными сооружениями, океанариумом и музейно-образовательным комплексом.

Группа компаний «Мосинжпроект» объединяет почти полтора десятка тысяч профессионалов. В планах холдинга – выход на новые рынки, расширение региональных и международных связей.