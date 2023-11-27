Группа Аквилон реализовала 20% квартир в INDY Towers менее, чем за пять месяцев открытых продаж

Федеральный девелопер Группа Аквилон реализовала каждую пятую квартиру в своем первом московском жилом комплексе бизнес-класса INDY Towers менее, чем за пять месяцев открытых продаж. Суммарно в проекте с начала июля 2023 г. заключено 200 договоров долевого участия. Площадь проданных лотов составляет 8,5 тыс. кв. м. Всего в первой очереди INDY Towers запланировано 959 квартир на почти 42,6 тыс. кв. м.

«Высокий спрос в проекте — это совокупность таких факторов, как отличная локация в престижном Хорошевском районе, развитая инфраструктура в окружении и уникальное благоустройство жилого комплекса. Концепция в духе азиатского эскапизма, атмосфера спокойствия и духовного отдыха привлекает клиентов, которым нужно место для уединения в воронке быстрого темпа жизни в столице», — отметил Михаил Рогатых, руководитель направления развития продаж Группы Аквилон Москва.

INDY Towers строится на расстоянии пятиминутной прогулки от станции МЦК «Зорге», в окружении практически 150 га крупных парков. В составе первой очереди жилого комплекса запланированы три стильные башни с фасадами «природных форм». В экспозиции представлены квартиры с высокими потолками и панорамными окнами, из которых будут открываться виды на деловой центр столицы и парк «Березовая роща», расположенный всего в 50 м от проекта.

В составе жилого комплекса запланирован двухуровневый подземный паркинг, рассчитанный на 473 машиноместа с доступом на лифте прямо из башен. На парковке также появятся зарядная станция для электромобилей, детейлинг-центр и сити-боксы для комфортного хранения сезонных вещей.

Оригинальное «панАзиатское» благоустройство INDY Towers займет 74% земельного участка застройки. Внутренняя территория будет разделена на три концептуальные зоны: «Сад игр», «Водный сад» и «Сад цветущих сезонов». Точкой притяжения соседского комьюнити станет уникальный для жилых комплексов Москвы авиарий-флорариум —павильон объемом 700 куб. м со специальным микроклиматом, где будут жить певчие птицы и тропические растения.

Сейчас в продаже в INDY Towers представлено 192 лота различных планировок: от компактных студий до семейных трехкомнатных вариантов. Площадь предложений: от 19,9 до 78,1 кв. м Минимальная цена — 11,2 млн руб.













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