Готовность культурно-досугового центра на улице Грина превысила 30%
В Северном Бутово завершены работы по строительству монолитных конструкций второго этажа здания культурно-досугового центра. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Здание будет размещено на улице Грина, владение 1, корпус 3. Оно запроектировано с тремя зонами: зрелищной, клубной и административной. В зрелищной будет концертный зал, а также разные помещения для артистов и техников.
Зрительный зал рассчитан на проведение концертно-театральных мероприятий со специальным постановочным освещением. Клубную зону оборудуют студией раннего развития детей, студией живописи и хореографии, музыкальным и танцевальным классами.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, центр в Северном Бутове станет передовой площадкой для творческого развития москвичей, где будут проводить спектакли, концерты и разные кинопремьеры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Начальника главного управления МЧС задержали в Краснодарском крае
- Актера театра Московского дворца молодежи обманули на 2 млн рублей
- США вводят безвизовый режим для Израиля
- Вице-премьер России предложил ввести заградительную пошлину на экспорт нефти
- Латвия объявила бойкот матчам с российскими юношескими футбольными сборными
- Российские войска ликвидировали диверсантов ВСУ в Херсонской области
- Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище
- Россиянина обвинили в приготовлении к госизмене за желание вступить в ряды ВСУ
- ФАС потребовала от нефтебаз и трейдеров раскрыть информацию о торговле бензином
- «Осознаю ситуацию»: Бурнашев об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Айта»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru