Готовность культурно-досугового центра на улице Грина превысила 30%

В Северном Бутово завершены работы по строительству монолитных конструкций второго этажа здания культурно-досугового центра. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание будет размещено на улице Грина, владение 1, корпус 3. Оно запроектировано с тремя зонами: зрелищной, клубной и административной. В зрелищной будет концертный зал, а также разные помещения для артистов и техников.

Зрительный зал рассчитан на проведение концертно-театральных мероприятий со специальным постановочным освещением. Клубную зону оборудуют студией раннего развития детей, студией живописи и хореографии, музыкальным и танцевальным классами.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, центр в Северном Бутове станет передовой площадкой для творческого развития москвичей, где будут проводить спектакли, концерты и разные кинопремьеры.

