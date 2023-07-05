Город выставил на торги коммерческое помещение в Тверском районе

Столица выставила на торги коммерческое помещение площадью 242 «квадрата» на Долгоруковской улице, дом 29 (Тверской район, ЦАО). Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, помещение предназначено для ведения предпринимательской деятельности, подключено к инженерным коммуникациям и оборудовано отдельным входом с улицы. Щербаков добавил, что участники сами определят стоимость лота, победителем будет тот, кто предложит самую высокую цену.

Шестиэтажный жилой дом, в котором расположен объект, находится поблизости от других офисных и жилых помещений, точек общепита и магазинов, а также образовательных учреждений. Рядом расположены трамвайные и автобусные остановки, а также станция метро «Новослободская».

Заявки на участие в торгах можно будет подать до 13 июля, а их итоги станут известны 18 июля. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

