Эксперт разъяснил тонкости строительной судебной экспертизы в Москве

Судебная строительная экспертиза необходима при спорах, возникающих в арбитражном, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, сообщил НСН руководитель центра строительной экспертизы «ПГС» Алексей Филилеев.

«В судебной строительно-технической экспертизе решается достаточно широкий спектр вопросов, по которым возникают споры. Например, определение качества и стоимости выполненных работ, соответствие объекта нормам и правилам, наличия или отсутствия угрозы жизни и здоровью граждан, определение причины обрушения и т.п. Необходимость в судебной экспертизе возникает, когда спор, возникший у сторон конфликтных интересов, не удается решить по взаимному согласию и для его разрешения требуются специальные знания в области строительства», - сказал он.

Эксперт также дал советы на случай, если возникший спор перерос в судебное разбирательство, в котором требуется производство строительной экспертизы.

«Очень важно включиться в процесс с самого начала и не бросать все на самотек. Как показывает практика, если вы не участвуете в судебном процессе, а ваш оппонент принимает активное участие, то вы проиграете, даже если правда будет за вами. Чем раньше вы начнете искать, тем больше у вас будет времени на выбор и анализ рынка экспертных организаций. Согласуйте с вашим юристом вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом, чтобы вы смогли твердо и безоговорочно защитить свою позицию с учётом полученных ответов в судебном заключении. Заранее разошлите запрос, в котором обязательно отразите номер дела, перечень вопросов на экспертизу и фио судьи. Запрос необходимо направить в несколько экспертных организаций. Так у вас будет шанс, что судья выберет вашу организацию, и в последний момент вы не останетесь без писем, если одна из компаний не сможет принять участие по каким-либо причинам. Учитывайте тот фактор, что информационные письма для суда от экспертных организаций должны быть оригинальными. Копии, сканы и прочие формы документов от экспертных организаций в суде не принимают. Возможна подача документов в электронном виде, но это также требует дополнительных согласований и не за один день до судебного заседания», - разъяснил эксперт.

По его словам, при проведении строительной судебной экспертизы крайне важно обращать вниманию на компетенцию эксперта.

«В первую очередь надо ориентироваться на компетентность эксперта, а не на организацию. Именно он будет проводить экспертизу, и его квалификация очень важна. Деятельность судебной экспертизы не подлежит лицензированию, поэтому при назначении экспертизы суд основывается на опыт и квалификацию эксперта, а не организации. Судебный эксперт обязательно должен иметь высшее образование по направлению специальности, которое подтверждается дипломом инженера-строителя, документы о повышении квалификации и дополнительной аттестации в Министерстве юстиций и Министерстве строительства, а также Главгосэкспертизе. Убедившись в наличии всех вышеуказанных мной документов, можете смело ходатайствовать о привлечении данного эксперта к проведению экспертизы. Вероятность того что вам достанется грамотный и компетентный специалист в таком случае будет очень высокой», - заключил собеседник НСН.

Алексей Филилеев отметил, что от спорных ситуаций не застрахован никто:

«Законы в градостроительной деятельности являются такими же значимыми и обязательными к исполнению, как и законы, регулирующие отношения любой сферы деятельности в нашей стране. Надеюсь, что вы соблюдаете закон и не попадаете в конфликтные ситуации. Но если такое вдруг случилось, и вам потребовалась помощь лучших строительных экспертов, профессионалы Центра строительной экспертизы «ПГС» всегда готовы вам помочь».

