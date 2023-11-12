Экономист: ипотечный спрос на вторичную недвижимость рухнул на 30-45%
Спрос на приобретение вторичной недвижимости в ипотеку упал на 30-45%, заявил в беседе с газетой «Известия» экономист, эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.
Сложившуюся ситуацию на рынке вторичной недвижимости эксперт объяснил высокими ставками по ипотеке. После повышения Центробанком ключевой ставки банки выдают жилищные займы под 16-17% годовых.
По словам Бархоты, потенциальные покупатели вторички не хотят оформлять ипотеку по таким ставкам.
Оценку экономиста подтвердила замруководителя ипотечного кредитования компании «Этажи» Татьяна Решетникова. В сети агентств спрос упал на 30%, уточнила она.
Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил, что стоимость вторичного жилья в России начала падать впервые с декабря 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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