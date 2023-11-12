Экономист: ипотечный спрос на вторичную недвижимость рухнул на 30-45%

Спрос на приобретение вторичной недвижимости в ипотеку упал на 30-45%, заявил в беседе с газетой «Известия» экономист, эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.

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Сложившуюся ситуацию на рынке вторичной недвижимости эксперт объяснил высокими ставками по ипотеке. После повышения Центробанком ключевой ставки банки выдают жилищные займы под 16-17% годовых.

По словам Бархоты, потенциальные покупатели вторички не хотят оформлять ипотеку по таким ставкам.

Оценку экономиста подтвердила замруководителя ипотечного кредитования компании «Этажи» Татьяна Решетникова. В сети агентств спрос упал на 30%, уточнила она.

Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил, что стоимость вторичного жилья в России начала падать впервые с декабря 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

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