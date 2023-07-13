Движение по новому мосту через реку Пехорка запустят в сентябре

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НСН-Строительство

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