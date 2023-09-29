Два жилых корпуса по программе реновации появятся на востоке Москвы

Два новых жилых корпуса по программе реновации появятся в районе Богородское (ВАО) по адресу: улица Игральная, владение 1. Сейчас ведется монтаж шпунтового ограждения, а в эксплуатацию дом будет сдан в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фасады жилых корпусов переменной этажности с подземным паркингом облицуют керамогранитными плитами и разместят на них металлические корзины под кондиционеры, а входные группы украсят витражами.

Из 486 предусмотренных проектом квартир (146 однокомнатных, 280 двухкомнатных и 60 трехкомнатных) семь будут предназначены для маломобильных москвичей — в них расширят дверные проемы и коридоры, а также установят специальную сантехнику. Во всех помещениях выполнят готовую улучшенную отделку, соответствующую столичным стандартам реновации.

На нежилом первом этаже разместятся культурные, коммерческие и социальные объекты. В вестибюле жилой части появятся лифтовый холл, колясочная, помещение для инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Современные грузопассажирские лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Для удобства жильцов вход в корпуса, полы вестибюля и лифтового холла разместят в один уровень с поверхностью земли, а площадки у входной группы вымостят плиткой с шероховатой поверхностью.

Также строители озеленят и благоустроят прилегающую территорию.

