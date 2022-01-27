Донстрой: Реализовано 6528 квартир за 2021 год

6 528 квартир было реализовано в проектах Донстрой в 2021 году. Четыре проекта компании вошли в топ 5 самых продаваемых объектов бизнеса-класса Москвы: «Символ», «Остров», «Событие», «Сердце Столицы». Наибольшим спросом у покупателей пользовались жилые кварталы «Символ» в Лефортово и «Остров» в Мневниковской пойме.

«Символ» второй год лидирует по объемам продаж среди объектов бизнес-класса Москвы. В 2021 году здесь было заключено 2 217 договоров долевого участия, что на 41% больше, чем в 2020 году. Темпы продаж достигали 200 квартир в месяц. Такая высокая популярность проекта у покупателей обусловлена разнообразием предложения, высоко развитой собственной социальной инфраструктурой и парком «Зелена река», который займет до 40% территории проекта.

Самая громкая премьера 2021 года – проект «Остров» в Мневниковской пойме пользовался стабильным спросом в течение всего года. Проект стал вторым по продажам с объемом реализации 1813 квартир. Уникальная локация, благоприятная экология и исключительные видовые характеристики, богатая социальная инфраструктура в проекте и рядом с ним стимулируют повышенный интерес аудитории.

Жилой комплекс «Событие» в Раменках привлек 1011 покупателей, что позволило объекту занять четвертое место в рейтинге самых продаваемых объектов бизнес-класса. Проект активно развивается: в 2021 здесь был сдан первый корпус первой очереди, а в конце года вышел в продажу четвертый квартал - уникальный для Москвы небоскреб со sky-парком на высоте 170 м и sky-мостами. В ближайшее время стартуют продажи в пятом квартале «События», который отличает элегантная архитектура ар-деко в современной интерпретации.

Уже ставший легендарным жилой комплекс «Сердце столицы» на Шепелихинской набережной замыкает пятерку самых покупаемых проектов бизнес-класса, где всего за полгода продаж было заключено 868 договоров на долевое участие. В последнем 10 корпусе в продаже осталось всего 156 квартир или 16% от общего объема.

В сегменте премиум-класса и делюкс компанией было реализовано 548 лотов в проектах «Река», «Остров», «Жизнь на Плющихе», «Дом на Тишинке», «Долина Сетунь» и других.

Проекты экодевелопера реализуются при участии Банка ВТБ, который поддерживает ESG-инициативы Донстроя, в том числе строительство экологичных и энергоэффективных объектов.

