Донстрой развивает сотрудничество с компаниями из Турции и Китая

Девелопер объявил о включении 47 новых компаний из Турции, Китая и России в пул своих поставщиков и производителей строительных материалов и оборудования. С 28 партнерами уже заключены соглашения о сотрудничестве.

«Чтобы по-прежнему предлагать рынку и клиентам достойные проекты, мы тщательно отбираем будущих партнеров и в первую очередь обращаем внимание на качество продукта — оно должно ничем не уступать европейским аналогам. Мы также делаем ставку на экологичность и технологичность производства, соответствие ESG-принципам», — рассказала руководитель департамента сопровождения проектов Донстрой Наталья Бунина.

По ее словам, сегодня многие партнеры компании работают по нормам устойчивого развития. В их числе, в частности, бренды Kerama Marazzi, Laminam, Estima и другие.

Партнерами Донстрой в нынешнем году стали турецкие компании Mertoğlu, Standart Pompa, Vitra, Bahar Aydınlatma, Tacer, Serifoglu, AlbertGenau, Radyal и TemaLighting, а также отечественные поставщики ДИВИС, White Hills, «Империя», EKF и SIBALUX.

Всего в партнерской программе девелопера сейчас 250 аккредитованных зарубежных и российских производителей материалов и оборудования.

