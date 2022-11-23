Донстрой развивает сотрудничество с компаниями из Турции и Китая
Девелопер объявил о включении 47 новых компаний из Турции, Китая и России в пул своих поставщиков и производителей строительных материалов и оборудования. С 28 партнерами уже заключены соглашения о сотрудничестве.
«Чтобы по-прежнему предлагать рынку и клиентам достойные проекты, мы тщательно отбираем будущих партнеров и в первую очередь обращаем внимание на качество продукта — оно должно ничем не уступать европейским аналогам. Мы также делаем ставку на экологичность и технологичность производства, соответствие ESG-принципам», — рассказала руководитель департамента сопровождения проектов Донстрой Наталья Бунина.
По ее словам, сегодня многие партнеры компании работают по нормам устойчивого развития. В их числе, в частности, бренды Kerama Marazzi, Laminam, Estima и другие.
Партнерами Донстрой в нынешнем году стали турецкие компании Mertoğlu, Standart Pompa, Vitra, Bahar Aydınlatma, Tacer, Serifoglu, AlbertGenau, Radyal и TemaLighting, а также отечественные поставщики ДИВИС, White Hills, «Империя», EKF и SIBALUX.
Всего в партнерской программе девелопера сейчас 250 аккредитованных зарубежных и российских производителей материалов и оборудования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- СМИ: Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы
- Сотрудники ФСБ предотвратили диверсии на военных объектах Воронежской области
- Жителям Нидерландов предсказали рост счетов на электроэнергию на 2500 евро
- Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы
- Коммунисты предложили амнистировать совершивших преступление по неосторожности
- «Оренбург» обыграл «Ростов» в матче Кубка России
- Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
- Родители детей-инвалидов получат право на дополнительные выходные
- В Евпатории и Севастополе назвали причину «громких звуков» и «хлопков»
- В МИД РФ предложили признать Европарламент «спонсором идиотизма»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru