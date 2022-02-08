Донстрой начал продажи в новом «Minecraft»-квартале «Острова»
Необычная архитектура отличает новый, шестой квартал масштабного жилого проекта «Остров» в Мнёвниковской пойме Москвы. За основу взята популярная компьютерная игра Minecraft, в которой всё имеет форму кубиков. Девелопер «Донстрой» начал уже продажи.
«При проектировании «Острова» для нас было важно увязать все кварталы между собой эстетически и ментально, при этом в каждом должна присутствовать своя доминанта», - поясняет глава UNK Юлий Борисов.
Таким образом в шестом квартале появляется «ажурная» башня. Внутри квартала располагается детский сад, это и послужило отправной точкой для создания «игровой» концепции комплекса. При этом шестой квартал имеет элементы дизайн-кода, свойственные всему «Острову». Неповторимый вид домам придаёт их уступчатый силуэт с геометрическими фасадами, лоджиями, французскими балконами и угловым остеклением.
Шестой квартал состоит из шести корпусов переменной этажностью 16-22 этажа. Сегодня покупатели могут выбрать квартиры во втором и третьем корпусах. Там представлены квартиры от студий до семейных пятикомнатных. Предусмотрены лоты с террасами, угловым остеклением, окнами в ванной и каминами.
В шестом квартале все необходимое для жизни и отдыха находится буквально по соседству: в двух шагах метро и крупный торговый центр, продуктовый магазин и стрит-маркет - на первых этажах корпусов, детский сад - на расстоянии прогулки через двор, серфинг-центр с искусственной волной через дорогу. В нескольких минутах ходьбы - берег реки и заповедный парк.
Оформление двора шестого квартала посвящено теме воды. В его центре появится прогулочный маршрут в виде дождевой аллеи с водной растительностью вдоль дорожек. Элементы ландшафта служат натуральными границами для зон отдыха, занятий спортом и детских игр.
Двухуровневый подземный паркинг рассчитан на 867 машиномест, в том числе для электромобилей. Путь из паркинга в корпуса проходит через просторные лифтовые холлы с дизайнерской отделкой.
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