Дом премиум-класса с двором-долиной появится в Останкине
Компания Sminex-Интеко потратит 1 млрд рублей на благоустройство дома «Достижение» с торжественной архитектурой в стиле ар-деко. В прилегающем дворе-долине площадью 1,7 га проектом предусмотрены прогулочные маршруты, насыщенное озеленение, пруд и многоуровневый рельеф. Он продолжает парки Останкина, окружающие дом премиум-класса.
На прилегающей к дому «Достижение» территории высадят цветники, деревья и кустарники. Для удобства жильцов здесь появятся мощеные дорожки и мягкая вечерняя подсветка. Также жители дома смогут воспользоваться зоной для барбекю, шезлонгами, беседками, а также многофункциональной спортивной площадкой и воркаут-зоной.
По словам вице-президента по продукту компании Александра Лагутова, двор-долина — комфортная среда для всех членов семьи, предусматривающая как спокойный, так и активный отдых. Одно из важных решений — террасированный рельеф с плавным перепадом высот. Именно он дал возможность построить пять прогулочных маршрутов с различными точками обзора.
Здесь находится наибольшая в премиум-сегменте детская инфраструктура, отвечающая фирменному стандарту KID’S LAB, а также комфортная общественная гостиная и фитнес-зал. На близлежащем прогулочном бульваре будет находиться собственный фонтан, бьющий на высоту 5 метров.
Проект дома предусматривает 1214 квартир. На выбор жильцам предлагается 115 вариантов планировок — от уютных студий до просторных пентхаусов с возможностью установки дровяных каминов. Застройщик предлагает принудительную центральную вентиляцию с фильтрацией воздуха, очистку воды до уровня питьевой, а также бесшумные лифты и круглогодичное горячее водоснабжение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru