Дом по реновации в центре Москвы сдадут в эксплуатацию в 2023 году

Новый жилой дом в центре Москвы, построенный по программе реновации, будет сдан в эксплуатацию до конца 2023 года. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, общая готовность построенного на улице Русаковской многоквартирного жилого дома сейчас составляет 85%.

«В настоящее время завершается монтаж фасадных систем и отделка помещений, монтаж оконечных устройств инженерных систем», - уточнил глава департамента строительства Москвы.

Здание будет состоять из четырех секций переменной этажности. В новостройке предусмотрено 166 квартир. Первый этаж будет отведен для служебных помещений, а также кафе, магазинов, парикмахерских и спортклубов.

При этом вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли, что особенно важно для маломобильных граждан и семей с маленькими детьми. Во дворе обустроят детскую и две спортивные площадки, а также площадку для отдыха.

