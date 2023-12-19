Дом по реновации построят на Полярной улице в Москве
В Южном Медведкове планируется построить дом по программе реновации, он будет возведен на участке площадью около гектара. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Так, дом будет находиться на Полярной улице на месте уже существующего здания 1960-х годов постройки. Для нового строительства были утверждены изменения в правила землепользования и застройки. Здание не будет превышать в высоту 85 метров, его площадь составит порядка 37 тысяч «квадратов». Территорию вокруг дома благоустроят, на ней появятся гостевые парковки, игровые площадки и места для тихого отдыха.
По словам Княжевской, дом будет возведен по индивидуальному проекту, который учитывает все современные тенденции и стандарты проектирования. Она подчеркнула, что в некоторых районах столицы уже закончен первый этап программы реновации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Кино» выпустит перезаписанный альбом «Это не любовь» в феврале 2024 года
- Дом по реновации построят на Полярной улице в Москве
- Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и НАТО
- Врач дала советы по предотвращению «синдрома праздничного сердца» на Новый год
- В российских кинотеатрах 18 января выходит фильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке»
- СМИ: Глыба льда упала на коляску с ребёнком в Санкт-Петербурге
- В Москве двоих рабочих насмерть придавило бетонными блоками на стройке
- В России планируют выпускать конфеты и чипсы под брендом «Слово пацана»
- «21 декабря»: Режиссер «Слова Пацана» заявил, что последняя серия выйдет в срок
- Шойгу: ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru