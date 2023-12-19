Дом по реновации построят на Полярной улице в Москве

В Южном Медведкове планируется построить дом по программе реновации, он будет возведен на участке площадью около гектара. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

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Так, дом будет находиться на Полярной улице на месте уже существующего здания 1960-х годов постройки. Для нового строительства были утверждены изменения в правила землепользования и застройки. Здание не будет превышать в высоту 85 метров, его площадь составит порядка 37 тысяч «квадратов». Территорию вокруг дома благоустроят, на ней появятся гостевые парковки, игровые площадки и места для тихого отдыха.

По словам Княжевской, дом будет возведен по индивидуальному проекту, который учитывает все современные тенденции и стандарты проектирования. Она подчеркнула, что в некоторых районах столицы уже закончен первый этап программы реновации.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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