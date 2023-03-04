Девелоперы зафиксировали рост цены земели под ИЖС на 15%

Из-за этого наиболее востребованные варианты подорожали на 15%. По его прогнозам, к лету стоимость участков под ИЖС может увеличиться еще на 10–15%.

«Действительно, цены на участки выросли до 15% с начала года — мы фиксируем такую динамику, равно как и увеличение совокупного спроса. Ожидали такого развития событий весной 2023 года, но думали, что это произойдет чуть позже», — подтвердил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Директор департамента маркетинга ФСК Family Екатерина Коган объясняет ценовую политику на землю

тем, что участки – это один из видов антикризисного вложения денег. Кроме того, покупатели традиционно проявляют интерес к покупке земли именно весной – таким образом, играет роль сезонный фактор, отмечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.





