Девелоперы зафиксировали рост цены земели под ИЖС на 15%

Ажиотажный спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в феврале 2023 года вырос на 40% по сравнению с началом 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова.

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Из-за этого наиболее востребованные варианты подорожали на 15%. По его прогнозам, к лету стоимость участков под ИЖС может увеличиться еще на 10–15%.

«Действительно, цены на участки выросли до 15% с начала года — мы фиксируем такую динамику, равно как и увеличение совокупного спроса. Ожидали такого развития событий весной 2023 года, но думали, что это произойдет чуть позже», — подтвердил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

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тем, что участки – это один из видов антикризисного вложения денег. Кроме того, покупатели традиционно проявляют интерес к покупке земли именно весной – таким образом, играет роль сезонный фактор, отмечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.



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ФОТО: investmoscow.ru
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